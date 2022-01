Κεραμίτσης: «Να κάνω υπερήφανο τον κύριο Μουρίνιο» (vid)

Ο 17χρονος Δημήτρης Κεραμίτσης έζησε το πρώτο από τα πολλά, μεγάλα ποδοσφαιρικά του όνειρα με το ντεμπούτο που έκανε με τη φανέλα της Ρόμα και βάζει πλώρη για περισσότερες συμμετοχές ώστε να δικαιώσει τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Το ελληνόπουλο που από τον περασμένο Νοέμβρη έχει κάνει προπονήσεις με την ανδρική ομάδα των «τζιαλορόσι», κλήθηκε στην αποστολή της αναμέτρησης με την Κάλιαρι για την Κυριακή και μάλιστα κατάφερε να πάρει και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου κόουτς.

Ο Κεραμίτσης έκανε λόγο για «την καλύτερη μέρα της ζωής μου» και αυτό που θέλησε να τονίσει περισσότερο απ' όλα ήταν πως «τώρα θα δουλέψω πολύ περισσότερο για να καταφέρω ν' ανταποδώσω στον κ.Μουρίνιο την εμπιστοσύνη του και να τον κάνω υπερήφανο».

Αυτά ανέφερε στα social media, ενώ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Ρόμα λίγο μετά το 1-0 επί της Κάλιαρι είπε:

«Ήμουν ενθουσιασμένος όσο βρισκόμουν στον πάγκο, αλλά όταν μπήκα πλέον στο γήπεδο έπρεπε να συγκεντρωθώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να εξασφαλίσει τους βαθμούς της νίκης.

Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το ντεμπούτο μου στην οικογένειά μου, τους προπονητές που είχα όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία μου, το προσωπικό και τους συμπαίκτες μου που με βοηθούν κάθε μέρα».

16/1/2022

The best day of my life!

A dream come true.

I’m so happy for my debut with the first team and for the win

Now I’m gonna work harder than ever to pay back Mister Mourinho’s trust and make him proud❤️💛🐺 pic.twitter.com/UvXcOj58CY