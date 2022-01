Επιστροφή στην Ευρώπη για τον άλλοτε αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νάνι, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2023 στην ιταλική Βενέτσια!

Η Βενέτσια βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη βαθμολογία της Serie A, όμως με την τελευταία της προσθήκη στο μεταγραφικό παζάρι ελπίζει πως πλέον θα μπορέσει να αντιστρέψει τα δεδομένα και να εξασφαλίσει άνετα την παραμονή της στην κατηγορία.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο ιταλικός σύλλογος κατάφερε να ολοκληρώσει ένα από τα πιο πολύκροτα deal της ιστορίας του και να κάνει δικό του τον Νάνι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο MLS με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι.

Το πρότζεκτ ωστόσο των Ιταλών έπεισε τον Πορτογάλο να αφήσει την Αμερική και να επιστρέψει στην Ευρώπη, υπογράφοντας συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Βενετία μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Κατά τη θητεία του στην Ορλάντο Σίτι ο 35χρονος μεσοεπιθετικός σημείωσε 28 γκολ και 23 ασίστ σε 77 συμμετοχές, ενώ συμμετείχε στα All-Star του MLS τις σεζόν 2019 και 2021.

Στο παρελθόν ο φαντεζί Πορτογάλος φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων τέσσερις Premier League κι ένα Champions League, όμως η καριέρα του πήρε την... κατιούσα μετά την αποχώρησή του από το «Όλντ Τράφορντ».

Nani joins Venezia FC.



One of the most talented wingers of his generation, with honors including a European Championship, a Champions League, four Premier League titles, and three Portuguese Cups, Nani signs through 2022/23.https://t.co/7Qb54EVmWP#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/wsNm23OVH9