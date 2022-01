Ο αθλητικός δικαστής της Serie A επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Λεονάρντο Μπονούτσι για την επιθετική του συμπεριφορά προς τον γραμματέα της Ίντερ, Κριστιάνο Μοτσίλο.

Ο τελικός του Σούπερ Καπ έληξε με τον πιο επώδυνο τρόπο για τη Γιουβέντους, αφού ο Αλέξις Σάντσες έριξε «μαχαιριά» γράφοντας το τελικό 2-1 υπέρ της Ίντερ ακριβώς με τη συμπλήρωση 120 λεπτών. Κι ο Λεονάρντο Μπονούτσι, ο οποίος ετοιμαζόταν να μπει στο ματς ως αλλαγή ώστε να συμμετέχει στα πέναλτι, δεν άντεξε τους προκλητικούς πανηγυρισμούς των Νερατζούρι στο «Μεάτσα» και παρεκτράπηκε, εναντίον του γραμματέα της Ίντερ, Κριστιάνο Μοτσίλο.

Ο πολύπειρος στόπερ έσπρωξε τον Ιταλό παράγοντα και τον απείλησε λέγοντας, «Δεν πανηγυρίζεις κατάμουτρα, κάνεις τσαμπουκά; Θες να σε σκοτώσω;», επεισόδιο που δεν πέρασε απαρατήρητο από τα κλιμάκια του εισαγγελέα και είχε ως συνέπεια την τιμωρία του παίκτη από τη Lega Serie A.

Συγκεκριμένα, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Μπονούτσι για την αψιμαχία στην οποία πρωταγωνίστησε, όμως, αυτή δεν ήταν η μόνη τιμωρία. Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην πλευρά της Ίντερ, γιατί επέτρεψε στον Μοτσιλο να εισέλθει στον χώρο των πάγκων αν και δεν ήταν δηλωμένος στη λίστα του τεχνικού σταφ.

