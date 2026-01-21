Champions League: Δείτε τα 32 γκολ και τα highlights της βραδιάς (vid)
Η πρώτη μέρα της 7ης αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε σήμερα (20/1) με σπουδαίες νίκες και ανατροπές. Συνολικά οι ομάδες σκόραραν 32 γκολ στη σημερινή βραδιά, ενώ υπήρξαν και τρεις αποβολές παικτών. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ.
Η Μπόντο Γκλιμτ ήταν απίθανη και πήρε τεράστια νίκη εντός έδρας με 3-1 κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Κλαμπ Μπριζ δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Καϊράτ επικρατώντας με 4-1. Ο Άγιαξ με ανατροπή πανηγύρισε την νίκη με 2-1 κόντρα στη Βιγιαρεάλ στο «Θεράμικα» και η Τότεναμ επικράτησε της Ντόρτμουντ με 2-1. Μεγάλη νίκη πήρε εντός έδρας ο Ολυμπιακός κόντρα στην Λεβερκούζεν με 2-0 καθώς και η Σπόρτινγκ του Βαγιαννίδη, που βρίσκεται στην 6η θέση, γύρισε το ματς και με 2-1 επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καταιγιστική ενάντια στην Μονακό με 6-1 και η Άρσεναλ, που συνεχίζει ακάθεκτη στην 1η θέση της βαθμολογίας, «κλείδωσε» την νίκη με 3-1 ενάντια στην Ίντερ. Τέλος Κοπεγχάγη κα Νάπολι ήρθαν ισόπαλες με 1-1.
