Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι ο Άλβαρο Μοράτα δεν πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο για την Μπαρτσελόνα.

Το προηγούμενο διάστημα ισπανικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι ο Άλβαρο Μοράτα θεωρείται παίκτης της Μπαρτσελόνα, καθώς οι δύο πλευρές τα είχαν βρει σε όλα.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ότι ισχύει, καθώς ο τεχνικός της Γιουβέντους, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ξεκαθάρισε ότι ο Ισπανός επιθετικός θα παραμείνει στο ρόστερ της ιταλικής ομάδας, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Ατλέτικο το καλοκαίρι.

«Ο Άλβαρο Μοράτα μένει εδώ. Δεν φεύγει τον Ιανουάριο. Είχα μια συνάντηση μαζί του και του είπα: Μένεις 100%», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός των «μπιανκονέρι».

Juventus manager Allegri confirms: “Álvaro Morata stays here. He’s not leaving in January. I had a face-to-face meeting with Álvaro & told him: you’re 100% staying”. 🚨⚪️ #Juventus



No way for Barcelona move. Also, nothing advanced or serious for Icardi-Juventus deal as of today. https://t.co/loC6tI7hLe