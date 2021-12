Σαλερνιτάνα: Παραμονή Πρωτοχρονιάς μετρά αντίστροφα για την παραμονή της

Όταν ο κόσμος θα εύχεται τα πρώτα «Καλή χρονιά», η Σαλερνιτάνα θα είναι εκτός Serie A και οι οπαδοί της θα το πανηγυρίζουν. Εκτός αν βρεθεί αγοραστής μέσα στις τελευταίες 48 ώρες του 2021.

«5, 4, 3, 2, 1». Ποδαρικό με το δεξί. Ευχές για ευτυχισμένο το 2022. Τα καθιερωμένα εθιμοτυπικά λίγο-πολύ γνωστά και συγκεκριμένα σε όλον τον πλανήτη για την υποδοχή του νέου χρόνου. Κι έτσι θα τον υποδέχονταν και στο Σαλέρνο, στην ακτή του πολύχρωμου και πανέμορφου Αμάλφι, όπου έχει έδρα η Σαλερνιτάνα. Η φετινή παραμονή Πρωτοχρονιάς, όμως, δεν μοιάζει με όλες τις άλλες. Ισοδυναμεί με ψυχοφθόρο «θρίλερ». Κάθε δευτερόλεπτο που θα περνά στη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης και λιγότερη άμμος στην κλεψύδρα για τη σωτηρία της νεοφώτιστης ομάδας, για την παραμονή στη Serie A.



Στο τέλος του πρώτου γύρου, η Σαλερνιτάνα είναι ουραγός με 8 βαθμούς και στο -8 από την έξοδο της επικίνδυνης ζώνης. Αυτός, όμως, δεν είναι ο λόγος για τον οποίο κινδυνεύει να υποβιβαστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το ενδεχόμενο ήταν ορατό εδώ και καιρό και οι όροι ξεκάθαροι: βρείτε αγοραστή, ή αποχωρείτε από την κατηγορία.

Η ομάδα που ανέβηκε από το πουθενά, κόντρα σε κάθε προγνωστικό στα «σαλόνια» από τη Serie B, η ομάδα που έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του 39χρονου Φρανκ Ριμπερί, βρέθηκε αμέσως στο προσκήνιο για το ιδιοκτησιακό της καθεστώς το περασμένο καλοκαίρι. Από την πρώτη στιγμή που εξασφάλισε την άνοδο, η ιταλική Ομοσπονδία (FIGC) προαισθάνθηκε ότι θα υπάρξει κώλυμα, καθώς ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο ιδιοκτήτης της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο μαζί με τον κουνιάδο του, Μάρκο Μετσαρόμα.



"If Salernitana don't find a buyer in 10 days, on January 1st they are out of Serie A"



