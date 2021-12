Αταλάντα: H αντίπαλος του Ολυμπιακού θέλει τον Μπογκά από τη Σασουόλο του Κυριακόπουλου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού, Αταλάντα, κινείται για την απόκτηση του συμπαίκτη του Γιώργου Κυριακόπουλου στη Σασουόλο, Ζερεμί Μπογκά.

Η Αταλάντα με την ισοπαλία της στην έδρα της Τζένοα ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2021 και πλέον οι ιθύνοντες τον αγωνιστικό σχεδιασμό του συλλόγου έχουν επικεντρωθεί στις προσθαφαιρέσεις του ρόστερ, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League στοχεύει στην απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα προσθέσει ακόμα περισσότερη ποιότητα στη γραμμή κρούσης του συνόλου του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο πρώτος στόχος των «Μπεργαμάσκι» είναι ο Ζερεμί Μπογκά.

Ο Ιβοριανός μεσοεπιθετικός είναι συμπαίκτης του διεθνή αριστερού μπακ, Γιώργου Κυριακόπουλου στη Σασουόλο και καλύπτει τις θέσεις του αριστερού εξτρέμ, του επιτελικού χαφ αλλά και του δεύτερου επιθετικού. Τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια της Serie A, χωρίς να σκοράρει, έχοντας όμως μοιράσει τρεις ασίστ, ενώ συνολικά με τη από το καλοκαίρι του 2018 μετράει 102 συμμετοχές, 18 γκολ και 10 ασίστ.

Οι διαπραγματεύσεις των δυο συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς δεν υπάρχει πλήρης πεδίο συμφωνίας, ενώ η Σασουόλο έχει ενημερώσει πως αξιώνει 25 εκατομμύρια ευρώ για τη πώληση του Ζερεμί Μπογκά.

Atalanta are negotiating with Sassuolo for Jeremie Boga as priority signing. There's still no full agreement on the fee as Sassuolo ask for €25m price tag - Shakhtar proposal was turned down. 🇨🇮 #transfers



Centre back Matteo Lovato could leave Atalanta to join Cagliari on loan.