Moυρίνιο σε δημοσιογράφο: «Η δουλειά σας είναι πολύ ευκολότερη από τη δικιά μας και γι' αυτό παίρνουμε περισσότερα λεφτά»

Η Ίντερ επικράτησε εύκολα της Ρόμα στο «Ολίμπικο» με 3-0 και ο Ζοσέ Μουρίνιου για ακόμα μια φορά ξέσπασε σε δημοσιογράφο.

Η Ίντερ χρειάστηκε 39 λεπτά για να σκοράρει τρεις φορές μέσα στο «Ολιμπικό» κόντρα στη Ρόμα και να «καθαρίσει» το παιχνίδι, παίρνοντας τη τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο Ζοσέ Μουρίνιο, όπως συνηθίζει, ξέσπασε τα νεύρα του για τη κακή εικόνα της ομάδας του σε δημοσιογράφο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αρνήθηκε να δεχτεί οποιαδήποτε ερώτηση, ενώ απευθυνόμενος σε ρεπόρτερ είπε με χαρακτηριστική αγένεια: «Η δουλειά σας είναι πολύ ευκολότερη από τη δικιά μας και γι' αυτό παίρνουμε περισσότερα λεφτά από εσάς».

Στη μοναδική του τοποθέτηση για την ήττα από τους «Νερατζούρι» ο Μουρίνιο αρκέστηκε να αναφέρει: «Η Ίντερ είναι καλύτερη από εμάς στη καλή της μέρα. Είναι αντικειμενικά καλύτερη ομάδα. Τελείωσαν τη σεζόν πέρυσι με 29 βαθμούς περισσότερους.Το παιχνίδι έγινε ακραία δύσκολο λόγω των απουσιών. Είχαμε τρεις μεγάλες ευκαιρίες, εκ των οποίων οι δύο ήταν στο 0-0».

Mourinho takes no questions and says: “Inter are better than us on a good day. Inter are objectively better than us. This became an extremely difficult match tonight because of absentees. They finished 29 points above us last season. We had 3 big chances, 2 of which came at 0-0”