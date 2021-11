Αταλάντα: Ανανέωσε ο Γκασπερίνι μέχρι το 2024

Έκλεισε η συμφωνία της Αταλάντα με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι με τις δυο πλευρές να συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2024, με οψιόν επέκτασης για ένα ακόμα χρόνο.

Σε συμφωνία κατέληξε η διοίκηση της Αταλάντα με τον προπονητή της, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Μετά τη νίκη των «Μπεργκαμάσκι» με 4-0 κόντρα στη Βενέτσια ο πρόεδρος του συλλόγου Λούκα Περκάζι, ανακοίνωσε το «deal» των δυο πλευρών μέχρι το 2024 με οψιόν επέκτασης της συνεργασίας τους μέχρι το 2025.

«Σήμερα επσημοποιήσαμε την επέκταση του συμβολαίου του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Είναι το επίκεντρο του πλάνου και θα είμαστε μαζί μέχρι το 2024 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το 2025. Ήταν κάτι που συζητούσαμε από το καλοκαίρι, αλλά αυτό το πρωί καταφέραμε να επισημοποιήσουμε τη συμφωνία. Ο Γκασπερίνι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για το πλάνο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Αταλάντα.

Atalanta have reached an agreement with head coach Gian Piero Gasperini to extend the contract until June 2024 with with an option to extend by a further year. Deal signed and completed. 🤝🇮🇹 #Atalanta @SerieA