Νάπολι: Θα παίξει με φανέλες με τη μορφή του Μαραντόνα (pic)

Η Νάπολι θέλει να τιμήσει την μνήμη του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα αυτό τον μήνα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατό του και ετοίμασε φανέλες με τη μορφή του «Θεού».

Οι Ναπολιτάνοι θέλουν να δείξουν πως δεν ξεχνούν τον άνθρωπο με τον οποίο η ομάδα της πόλης έζησε μεγαλεία στο παρελθόν.

Οδεύοντας προς τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημέρα που το ποδόσφαιρο θρήνησε τον χαμό του Αργεντινού «Θεού» του αθλήματος, οι «παρτενοπέι» αποφάσισαν να παίξουν με φανέλες που θα έχουν στο μπροστινό μέρος τη μορφή του.

Έτσι, οι εμφανίσεις με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα είναι έτοιμες και με αυτές θα αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές του Λουτσιάνο Σπαλέτι στις αναμετρήσεις με τις Βερόνα, Ίντερ και Λάτσιο...

Napoli will wear a Diego Maradona inspired shirt in their Serie A games in November 😍



The commemorative shirt pays tribute to the Gli Azzurri legend a year on from his death 💙



📸 @sscnapoli pic.twitter.com/V1N1JJnWj2