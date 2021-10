Ο Κουλιμπαλί καταγγέλλει εμετικές εκφράσεις από οπαδούς

Ο Καλιντού Κουλιμπαλί, μαζί με τον Βίκτορ Οσιμέν, έγιναν στόχος ρατσιστών στο ματς με την Φιορεντίνα, με τον αμυντικό της Νάπολι να γνωστοποιεί τις εμετικές εκφράσεις που άκουσε από τους οπαδούς των «βιόλα»...

Ο Οσιμέν μάλλον το πήρε πιο ψύχραιμα μετά τη νίκη των «παρτενοπέι» με ανατροπή για το 7x7 στην έναρξη της νέας σεζόν και ανέφερε: « Μιλήστε στα παιδιά σας, στους γονείς σας, κάντε τους να καταλάβουν πόσο αηδιαστικό είναι να μισείς ένα άτομο λόγω του χρώματος του δέρματός του ».

Ο Κουλιμπαλί, ωστόσο, ήταν έξαλλος και έγραψε στα social media: «Μαϊμού των σκ...», «γιε της π....», «γαμ.... μαϊμού». Με αποκάλεσαν έτσι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Πρέπει να εντοπιστούν αυτοί και να εκδιωχθούν από τα γήπεδα».

Η Μίλαν τάχθηκε αμέσως στο πλευρό του και σχολίασε: «Δεν υπάρχει θέση για τον ρατσισμό ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στην κοινωνία, πουθενά. Ας συνεχίσουμε τη μάχη για την ισότητα».

There's no place for racism in football, in society, anywhere.

Let's keep fighting for equality and inclusion.

Non ci deve essere spazio per il razzismo.

Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione.#WeRespAct https://t.co/sJiV1VWh5E