Ηχηρό μήνυμα του Όσιμεν στους ρατσιστές: «Πόσο αηδιαστικό είναι να μισείς ένα άτομο λόγω του χρώματος του δέρματός του;» (vid)

Ο Βίκτορ Όσιμεν, έστειλε μέσω των social media, ηχηρό μήνυμα στους οπαδούς της Φιορεντίνα, οι οποίοι εξαπέλυσαν ρατσιστική επίθεση εναντίον του.

Η Νάπολι συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα καθώς πέτυχε την 7η της συνεχόμενη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Φιορεντίνα και μάλιστα με ανατροπή, παραμένοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους «βιόλα» οι ποδοσφαιριστές των «παρτενοπέι» Όσιμεν, Κουλιμπαλί και Ανγκισά έκαναν δηλώσεις στους εκπροσώπους Τύπου. Ωστόσο, ένα άσχημο περιστατικό έλαβε χώρα, καθώς δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της ομάδας της Τοσκάνης που βρίσκονταν ακόμα στις εξέδρες.

Ο Βίκτορ Όσιμεν, από την πλευρά του θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους υβριστές οπαδούς της Φιορεντίνα.

«Μιλήστε στα παιδιά σας, στους γονείς σας, κάντε τους να καταλάβουν πόσο αηδιαστικό είναι να μισείς ένα άτομο λόγω του χρώματος του δέρματός του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νιγηριανός επιθετικός της Νάπολι.

🇬🇧speak to your kids,your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NOTORACISM❌



🇮🇹parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle pic.twitter.com/sV8udBXzBU