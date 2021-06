Νάπολι: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι θα σχεδιάσει τη νέα φανέλα της (pic)

Η νέα φανέλα της Νάπολι θα είναι σχεδιασμένη από τον Ιταλό σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Αέρας αλλαγών στις τάξεις της Νάπολι. Μετά την άφιξη του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο των «ατζούρι», ο σύλλογος του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις είναι έτοιμος να κάνει τη διαφορά και στις φανέλες!

Μετά από αρκετά χρόνια η συμφωνία με την «Kappa», η οποία έντυνε την ομάδα, αναμένεται να τελειώσει, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Corriere dello Sport» τον σχεδιασμό της νέας φανέλας θα τον κάνει ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Η νέα φανέλα δεν θα αργήσει να δει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, θα γίνει η επίσημη παρουσίασή της.

