Μπουφόν: Παρουσιάστηκε στον κόσμο της Πάρμα (vid)

Με τον κύριο πυρήνα των οπαδών της Πάρμα να μην τον αποδέχεται, ο Μπουφόν παρουσιάστηκε μπροστά σε μικρή μερίδα φίλων της ομάδας στην οποία επέστρεψε έπειτα από 20 χρόνια.

Ο «Τζίτζι» έκανε αυτό που αισθάνθηκε και παρά τον υποβιβασμό των «παρμέντσι», συμφώνησε να παίξει στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Οι οπαδοί του συλλόγου δεν τον αποδέχονται πλέον, με τους οργανωμένους να του το έχουν καταστήσει σαφές με το πανό που είχαν κρεμάσει έξω από το γήπεδο.

Παρ' όλα αυτά, οι πιο... ρομαντικοί, ήταν παρόντες το απόγευμα της Τρίτης στο γήπεδο για να τον υποδεχθούν στην παρουσίασή του προς τον κόσμο του κλαμπ, στη μεγάλη επιστροφή του Superman!

😍 @1913parmacalcio welcoming back one of their own in style 🙌 @gianluigibuffon pic.twitter.com/yabjLh8UHj