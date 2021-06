Τσαλχάνογλου: Στο Μιλάνο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές (vid)

Στο Μιλάνο για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ίντερ βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (21/06) ο Χακάν Τσαλκάνογλου.

Ο Τούρκος μέσος ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα στο Euro, καθώς μετά από 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, η Τουρκία αποχαιρέτησε στην διοργάνωση και ο Τσαλχάνογλου ετοιμάζεται για να υπογράψει με τη νέα του ομάδα, την Ίντερ.

Ο 27χρονος άσος βρέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (21/06) στο Μιλάνο προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται η απόκτηση του να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα από τους «νερατζούρι», οι οποίοι του πρόσφεραν 4,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, την ώρα που η πρόταση που είχε από τους «ροσονέρι» έφτανε τα 4 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο του συμβολαίου του.

Calhanoglu lands in Milano to complete his transfer to Interpic.twitter.com/BdfouxLCCv