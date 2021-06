Μπουφόν: Επέστρεψε εκεί που άφησε το πρώτο κομμάτι της καρδιάς του.. (pics & vid)

Μια μέρα μετά το φινάλε της σχέσης του Σέρχιο Ράμος με την Ρεάλ, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν παραμένει ρομαντικός, επιστρέφει εκεί όπου πάντα τον περίμεναν και στα 43 του προσφέρει ελπίδα το συναίσθημα που πρέπει να διατηρηθεί στο ποδόσφαιρο...

Πριν από 26 χρόνια αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Πάρμα και υπερασπίστηκε την εστία του συλλόγου. Πριν από 20 χρόνια, αποχώρησε. Εκεί άρχισε να μαθαίνει. Εκεί άρχισε να πήζει το μυαλό του. Δεν ήξερε τι λάθη θα έκανε και που θα τον οδηγούσε ο δρόμος του. Το άστρο του στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Άλλωστε, όπως έχει γράψει και σε επιστολή προς τον... πιτσιρικά Τζιανλουίτζι σε ένα τρομερό κείμενο που είχε συντάξει για το Players' Tribune πίσω στο 2019, θα ήταν μια διαδρομή κατά την οποία δεν θα ήταν σωστός σε όλα του. Και φυσικά, θα έπρεπε να φανεί δυνατός και να βρει τρόπο ώστε να μην βυθιστεί όταν πλέον η κατάθλιψη πήγε να του κάνει παρέα...

Και τώρα, εν έτει 2021 κι αφού ο κύκλος του στην Γιουβέντους έκλεισε... οριστικά κι αμετάκλητα έπειτα από δύο σπουδαίες θητείες, έβαλε έναν τελευταίο στόχο. Στον καιρό που έχει καταλάβει ότι δεν του μένει και πολύς χρόνος στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Θέλει να είναι παρών στο Μουντιάλ του 2022 και θέλει να γράψει το φινάλε με την πρώτη αγάπη που καλώς ή κακώς, παραμένει αιώνια στο μυαλό... Και κάπως έτσι υπέγραψε το συμβόλαιο δύο ετών με τους «τζιαλομπλού».

Gigi Buffon re-joins Parma. Debut at 17, now back as a 43-year-old. Aged like fine wine & he's not stopping anytime soon. What a player. 🇮🇹🤌 pic.twitter.com/6ZFbulQ90x

Ο Μπουφόν πίσω στο 1999, όντας ο πορτιέρε των «παρμέντσι», πανηγύρισε το Κύπελλο UEFA με μια υπερταλαντούχα ομάδα. Στον τελικό της διοργάνωσης εκείνης της χρονιάς, στο 3-0 απέναντι στην Μαρσέιγ με τα γκολ των Κρέσπο, Βανόλι και Κιέζα, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν ασφαλώς και δεν είχε καν φανταστεί ότι θα έφτανε η στιγμή να συνυπάρχει στο γήπεδο με τους γιους των τότε συμπαικτών του!

Σ' εκείνο το ματς, λοιπόν, ο «Τζίτζι» αγωνίστηκε μαζί με τους Λιλιάν Τουράμ και Ενρίκο Κιέζα. Μια 20ετία πιο μετά και συγκεκριμένα το 2018, ο Μπουφόν είχε πλέον συμπαίκτη τον Φεντερίκο Κιέζα, διάδοχο του άλλοτε «συμμάχου» του στους «παρμέντσι»! Αυτό, στη Γιουβέντους. Στην εμπειρία που είχε από την Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν, ο θρυλικός τερματοφύλακας αντιμετώπισε στην Ligue1 τον Μάρκους Τουράμ, γιο του Λιλιάν!

Και τώρα, επιστρέφει εκείνος στην Πάρμα, σε ένα φινάλε καριέρας – στη θεωρία, γιατί ο τύπος είναι τρελός και στα 45 ίσως το τραβήξει κι άλλο – γεμάτο ρομαντισμό και ομορφιά, πέρα από τον επαγγελματισμό που «βραχυκυκλώνει» το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

1999: Gianluigi Buffon wins the UEFA Cup at Parma alongside Lillian Thuram and Enrico Chiesa.



2018: Buffon plays with Federico Chiesa for Italy



2019: Buffon wins Ligue 1 playing against Marcus Thuram along the way



2021: Buffon re-signs for Parma pic.twitter.com/qkKeBgv4z6