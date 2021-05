Mε τον Αλέγκρι να παρουσιάζεται προ των πυλών της «Γηραιάς Κυρίας» και τον Πίρλο να είναι εδώ και καιρό κοντά στην πόρτα της εξόδου, το φινάλε του άλλοτε μαέστρου της ομάδας με το κλαμπ, σε επίπεδο συνεργασίας ως προπονητής, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Γιουβέντους τον αποθέωσε για όσα της πρόσφερε στην πρώτη του σεζόν ως κόουτς...

«Ήθελε θάρρος να κάνει αυτό το πράγμα σε μια χρονιά πολύ δύσκολη έπειτα απ' όσα βιώνει όλος ο κόσμος. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητή και δίχως αμφιβολία θα γίνει σπουδαίος κόουτς. Ήταν μια περιπέτεια αλλαγής, αναζήτησης και διαχείρισης για να μυήσει την ομάδα στις ιδέες του και να μεταφέρει στους παίκτες του την νοοτροπία του πρωταθλητή» ανέφερε η ανακοίνωση του «αντίο».

«Με δύο τρόπαια μαζί και με το Super Cup αλλά και με σημαντικές νίκες εκ των οποίων ξεχώρισε αυτή στο Καμπ Νόου απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για το κουράγιο που επέδειξε για την αφοσίωσή του, ευχαριστούμε τον Μαέστρο, τον κόουτς, τον Αντρέα, από καρδιάς».

Thank you for everything, @Pirlo_official!

— JuventusFC (@juventusfcen) May 28, 2021