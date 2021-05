Λουκάκου προς... Ζλάταν: «Ο αληθινός Θεός έστεψε τον βασιλιά»

Η Ίντερ κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα έπειτα από 11 χρόνια και ο Ρομέλου Λουκάκου, ο MVP των Νερατζούρι δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη «Ο αληθινός Θεός έστεψε τον βασιλιά. Βασιλιάς του Μιλάνο», έγραψε ο σταρ της Ίντερ και συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα στέμμα! Ηταν... μπηχτή προς τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος είχε αποκαλέσει τον εαυτό του Θεό του Μιλάνο!

The real god

has crowned the king!

Now bow down

Il nostro dio ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!

King of Milan pic.twitter.com/n0gAiYWFTp

