Τρελάθηκε ο Κόντε: «Το πρωτάθλημα είναι κατά 95% δικό μας» (pics & vid)

Οι «νερατζούρι» έβαλαν στο τσεπάκι τους τρεις ακόμα βαθμούς μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη που πήραν με 1-0 επί της Βερόνα. Πλέον βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, μιας και είναι στο +13 από την δεύτερη θέση, πέντε στροφές πριν το φινάλε της Serie A.

Ο Αντόνιο Κόντε από την πλευρά του, έπλεε σε πελάγη ευτυχίας μετά το νέο τρίποντο ενώ δεν δίστασε να πει πως το πρωτάθλημα θα καταλήξει στην ομάδα του κατά… 95%!

«Είναι εύκολο το γιατί πανηγύρισα έτσι το γκολ της ομάδας μου, κατά 95% το Σκουντέτο είναι δικό μας. Ήταν μια σημαντική νίκη, δεν έχει λήξει ακόμα όμως το πρωτάθλημα. Το ότι καταφέραμε όμως να πάρουμε το τρίποντο κόντρα σε μια ομάδα σαν την Βερόνα είναι σημαντικό.

Η Ίντερ εδώ και χρόνια είναι χωρίς κάποιον τίτλο, δεν μπορούσε να τα καταφέρει στην Ιταλία. Πέρυσι το προσπαθήσαμε, φέτος ίσως το καταφέρουμε. Πρέπει όμως να εξελίξουμε τόσο την νοοτροπία μας, όσο και το ποδόσφαιρο μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός κόουτς.

Matteo Darmian scored the winner vs Hellas Verona to take Inter closer to the Serie A title and Antonio Conte went crazy pic.twitter.com/I9J6wLKtYG — Goal (@goal) April 25, 2021