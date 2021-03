Στις 9 Μαρτίου η Ρόμα ανακοίνωσε την επιστροφή του Στεφάν Ελ Σαράουι. Δίπλα στο βίντεο από την άφιξη του διεθνούς Ιταλού εξτρέμ υπήρχε μια πολύ πιο σοβαρή είδηση. Ένα 11χρονο παιδί από την Ελλάδα που είχε εξαφανιστεί, επέστρεψε στο σπίτι του σώο και αβλαβές. Κι αυτό χάρη στην υπέροχη εκστρατεία που υλοποίησαν πρώτοι οι «τζαλορόσι». Ποια ήταν αυτή; Σε κάθε μεταγραφή που γνωστοποιούσαν επισήμως, μαζί με το σχετικό βίντεο για τον κάθε ποδοσφαιριστή, έπαιζε και ένα δεύτερο, στο οποίο εμφανίζονταν εικόνες από παιδιά που αγνοούνται σε όλο τον κόσμο.

«Ένα νεαρό αγόρι από την Αθήνα, που εμφανίστηκε στο βίντεο της μεταγραφής του Στεφάν Ελ Σαράουι, βρέθηκε σώο. Το 11χρονο, το όνομα του οποίου για νομικούς λόγους δεν μπορεί να ειπωθεί, έγινε το όγδοο παιδί που εμφανίστηκε σε ανακοίνωση μεταγραφής της Ρόμα και εντοπίστηκε. Σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για Εξαφανισμένα Παιδιά και με το Χαμόγελο του Παιδιού, η Ρόμα εμφάνισε το αγόρι στο βίντεο της απόκτησης του Ελ Σαράουι στα τέλη Ιανουαρίου. Το βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκαν κι άλλα παιδιά από όλο τον κόσμο, είχε περισσότερες από 350.000 προβολές σε Twitter, Facebook and Instagram. Παλαιότερα, ένα κορίτσι στην Ιταλία, τρεις έφηβοι από την Αγγλία, ένα νεαρό αγόρι από το Βέλγιο και δύο παιδιά από την Κένυα είχαν βρεθεί όλοι ασφαλείς, αφότου εμφανίστηκαν σε βίντεο μεταγραφών του συλλόγου» ανέφερε μεταξύ άλλων η Ρόμα.

(Ο εμπνευστής της ιδέας για τα αγνοούμενα παιδιά, Πολ Ρότζερς)

Ποιος ήταν όμως αυτός που είχε την καταπληκτική ιδέα; Ποιος ήταν εκείνος που την υλοποίησε το καλοκαίρι του 2019 και χάρη στην εκστρατεία αυτή εντοπίστηκαν οκτώ παιδιά που είχαν εξαφανιστεί; Ο Πολ Ρότζερς. Αποτέλεσε στη Ρόμα διευθυντής στρατηγικής, επικεφαλής ψηφιακών μέσων, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης του κλαμπ, της επικοινωνίας και της διεθνούς στρατηγικής του συλλόγου. Πρώην επικεφαλής της διεθνούς ανάπτυξης της Λίβερπουλ, στην οποία εργάστηκε για 14 χρόνια. Το gazzetta.gr μίλησε με τον Αμερικανό, ο οποίος μετά από μια 20ετία σε Λίβερπουλ και Ρόμα, ζει και εργάζεται πια στη Βοστώνη, μακριά από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Πώς σκεφτήκατε αυτή την υπέροχη ιδέα και πώς φτάσατε στο σημείο να την υλοποιήσετε;

«Την ιδέα για την εκστρατεία στα social media, χρησιμοποιώντας τις ανακοινώσεις μεταγραφών στην προσπάθεια εντοπισμού παιδιών που αγνοούνται τη σκέφτηκα από ένα βίντεο pop που θυμόμουν, το μακρινό 1993. Ήταν το βίντεο του τραγουδιού Runaway Train, του συγκροτήματος Soul Asylum, στο οποίο μπορούσες να δεις ονόματα και φωτογραφίες εφήβων που αγνοούνταν εκείνο τον καιρό. Η μπάντα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτό το pop βίντεο στο MTV και σε άλλα μουσικά κανάλια παγκοσμίως, ώστε να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν 36 παιδιά που αγνοούνταν.

Στο τέλος, νομίζω ότι εντοπίστηκαν 21 παιδιά. Υπήρξαν τέσσερις εκδόσεις του βίντεο, δύο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Με τη Ρόμα σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε και να κάνουμε κάτι ανάλογο, αλλά για τη γενιά των social media πια, κάτι που δεν υπήρχε όταν το συγκρότημα Soul Asylum κυκλοφόρησε το βίντεό τους. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυναμική που έχουν οι ανακοινώσεις των μεταγραφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να βοηθήσουμε στην ευαισθητοποίηση για τα αγνοούμενα παιδιά.

Γνωρίζαμε ότι θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε βίντεο στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο. Είχαμε τεράστια δυναμική στα social media της Ρόμα και οι ανακοινώσεις των μεταγραφών είχαν απίστευτη απήχηση σε όλο τον κόσμο, οπότε σκεφτήκαμε ότι την ακριβή στιγμή που η προσοχή του κόσμου επικεντρώνεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα social media όχι μόνο για την αυτοπροώθηση, αλλά και για να βοηθήσουμε στην εξεύρεση αγνοουμένων παιδιών.

Είχαμε την ιδέα, αλλά έπρεπε να συνεργαστούμε με τους ειδικούς για να μας βοηθήσουν να περιηγηθούμε σε ένα πραγματικά περίπλοκο ζήτημα - και γι 'αυτό συνεργαστήκαμε με το "Telefono Azzurro" στην Ιταλία και το "Διεθνές και Εθνικό Κέντρο για τα παιδιά που αγνοούνται και εκμεταλλεύονται στην Αμερική". Είμαστε ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά παίρνουμε έμπνευση για αυτό που κάνουμε όχι από άλλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, αλλά από τον ευρύτερο κόσμο της ψυχαγωγίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ήταν ένα μουσικό βίντεο του προηγούμενου αιώνα».

Οι άνθρωποι της Ρόμα πώς είδαν την ιδέα σας; Σας υποστήριξαν;

«Ήταν πολύ υποστηρικτικοί όλοι οι άνθρωποι της Ρόμα. Ο Τζιμ Παλότα που ήταν τότε ο πρόεδρος, πάντα ενδιαφερόταν ώστε ο τρόπος χρήσης των social media, της τεχνολογίας και γενικά των καινοτόμων ενεργειών, να είναι κοινωνικά υπεύθυνος και να βοηθά τους άλλους. Η πρωτοβουλία για τα χαμένα παιδιά ήταν ένας από τους πολλούς τρόπους που χρησιμοποιήσαμε για καλό σκοπό την πλατφόρμα μας. Οι παίκτες που συμμετείχαν στην εκστρατεία ήταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα έμπαιναν στη διαδικασία να κάνουν κάτι που θα μπορούσε να επανενώσει τα χαμένα παιδιά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι βρέθηκε το πρώτο παιδί μέσα από τη δική σας πρωτοβουλία;

«Δε νομίζω ότι κανένας από εμάς περίμενε ότι μέσα από την εκστρατεία μας θα γυρνούσε κάποιο παιδάκι σπίτι του, σώο και αβλαβές.Προφανώς προσευχόμασταν να συμβεί, αλλά δεν το περιμέναμε. Όταν έλαβα το πρώτο τηλεφώνημα από τη φιλανθρωπική οργάνωση "Missing People" του Ηνωμένου Βασιλείου και έμαθα ότι βρέθηκε ένα μικρό κοριτσάκι από το Λονδίνο, που είχε εμφανιστεί προ έξι ημερών στο βίντεο της μεταγραφής του Μερτ Τσετίν, ήταν μία από τις καλύτερες μέρα στη δουλειά. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που το είπα σε όλους. Ήταν απλώς λαμπρό. Ένιωσα σαν να κερδίζω ένα τρόπαιο. Ήμουν τόσο χαρούμενος, είναι δύσκολο να περιγράψω ακόμη και τώρα τα συναισθήματά μου. Όταν ενημερώσαμε τους παίκτες που είχαν εμφανιστεί στην εκστρατεία, ήταν επίσης πολύ χαρούμενοι και θυμάμαι τον Κρις Σμόλινγκ να λέει στη μαμά του γι 'αυτό, καθώς ήταν τόσο μοναδικό να συμβεί».

Πρόσφατα βρέθηκε ένα αγοράκι στην Ελλάδα. Έτυχε να μιλήσετε με κάποιον από τη χώρα μου γι' αυτό;

«Η αλήθεια είναι πως αποχώρησα από τη Ρόμα τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά συνέχισα να βρίσκομαι σε επικοινωνία με το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά, σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη σχέση τους με τον σύλλογο, οπότε ήμουν ενθουσιασμένος που η εκστρατεία συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου και, όπως είδαμε, ένα αγόρι στην Ελλάδα βρέθηκε ασφαλές».

Είναι μεγάλος ο πόνος να χάνει ένας γονιός το παιδί του. Τι σε έκανε να αναλάβεις αυτήν την πρωτοβουλία;

«Όπως σου εξήγησα, η Ρόμα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media και την ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτά. Έτσι αισθανθήκαμε ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι πολύ θετικό με αυτήν την ισχυρή πλατφόρμα. Πολλοί από τους υπαλλήλους της Ρόμα είναι γονείς, οπότε μπορούσαμε να φανταστούμε τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού και θέλαμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε. Είναι κάτι πολύ μοναδικό αυτό στο ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα μια απίστευτη επιτυχία. Είμαι πολύ περήφανος που η Ρόμα συνέχισε να υλοποιεί την πρωτοβουλία και μετά την αποχώρησή μου».

Πιστεύεις ότι περισσότερες ομάδες θα έπρεπε να ακολουθήσουν ανάλογη πρωτοβουλία;

«Είναι στο χέρι κάθε ομάδας να αποφασίσει τι είναι σωστό γι' αυτή, αλλά στις 25 Μαΐου 2020, Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, δημιουργήσαμε τη διεθνή καμπάνια "Football cares", στην οποία συμμετείχε η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, υποστηρίζοντας το έργο του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά. Νομίζω ότι περισσότερες από 200 ποδοσφαιρικές ομάδες και οργανισμοί από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όπως η FIFA και η ECA, συμμετείχαν στην πρωτοβουλία της Ρόμα για τα αγνοούμενα παιδιά. Το καλοκαίρι του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020 είδαμε τον απίστευτο αντίκτυπο της εκστρατείας της Ρόμα. Τότε έξι παιδιά που εμφανίστηκαν στα βίντεό μας βρέθηκαν ασφαλή και θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο, για να βρεθούν περισσότερα παιδιά.

Πάντα πιστεύαμε ότι ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη θα είναι η εκστρατεία μας στη Ρόμα, ουδέποτε θα είχε την ίδια δυναμική αν και άλλες ομάδες από όλο τον κόσμο έπρατταν το ίδιο. Η Ρόμα έχει λίγο λιγότερο από 20 εκατ. ακολούθους στα social media, αλλά σκέψου πόσους έχουν μαζί ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Μπάγερν, η Ντόρτμουντ, η Σάντος, η Γκρέμιο και η Βάσκο ντα Γκάμα.

These are just some of the many clubs, players, charities & governing bodies who came together on Monday to support the biggest ever global search for missing children.

From Australia to Zimbabwe, #FootballCares was football at its very best pic.twitter.com/YBICOck0qc

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 27, 2020