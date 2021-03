Η Ρόμα από καιρό συνδυάζει κάθε ανακοίνωσή της με συνεισφορά στην εκστρατεία για την αναζήτηση παιδιών που αγνοούνται και προσπαθεί να βάλει κι εκείνη το λιθαράκι της στον εντοπισμό των πιτσιρικάδων, έχοντας κάνει μέχρι στιγμής σπουδαία δουλειά!

Όπως ανακοίνωσε, το 11χρονο αγόρι που αναζητούνταν από την Αθήνα, εντοπίστηκε και είναι το 8ο παιδί που βρίσκεται χάρη και στην συμβολή των «τζιαλορόσι», που είχαν βάλει τη φωτογραφία του στην ανακοίνωση για την επιστροφή του Στεφάν Ελ Σαραουΐ στο κλαμπ!

More good news

An 11-year-old from Greece is the eighth child featured in one of the club's transfer announcement videos to subsequently be found safe and well.

More https://t.co/qXFfKha5iO pic.twitter.com/7zDyStVlWm

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 9, 2021