Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος με 20+ γκολ για 12 σερί σεζόν! (pics & vid)

Αγώνα και ρεκόρ το... πάει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 3-0 της Γιουβέντους επί της Σπέτσια, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 600ό ματς σε επίπεδο πρωταθλήματος στην θρυλική καριέρα του.

Και, για να το γιορτάσει, αφού πρώτα είχε δοκάρι, σκόραρε λίγο πριν από το φινάλε και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία) που σημειώνει 20+ γκολ σε 12 σερί σεζόν! Απίστευτο(ς)...

12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant.#JuveSpezia pic.twitter.com/UN1LBAwBRc

