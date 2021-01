Τελικά, πόσα (επίσημα) γκολ πέτυχε στην καριέρα του ο Γιόζεφ Μπίτσαν; Οι κορυφαίοι στατιστικολόγοι στον κόσμο δίνουν ως ακριβή αριθμό για τον θρυλικό Αυστρό-Τσεχοσλοβάκο γκολτζή τα 759, αριθμό που ξεπέρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο το βράδυ της Τετάρτης (20/01), οδηγώντας παράλληλα την Γιουβέντους στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ Ιταλίας κόντρα στη Νάπολι.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας, όμως, χώρα στην οποία πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του ο Μπίτσαν, υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή Ιστορίας και Στατιστικών της ομοσπονδίας, τα επίσημα γκολ του «Πέπι» είναι 821, άρα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν τον έχει ξεπεράσει ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

