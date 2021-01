Γιουβέντους – Νάπολι: Ο Κριστιάνο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών! (vid)

Ιστορικός, αιώνιος Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους άνοιξε το σκορ στον τελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας με τη Νάπολι και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, φτάνοντας τα 760 επίσημα γκολ στην καριέρα του και ξεπερνώντας τα 759 του Γιόζεφ Μπίτσαν.

⬡ 1,040 games

760 goals

⬡ 30 trophies

Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. pic.twitter.com/rAN0rsYru6

