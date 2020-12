Ο Σουηδός σούπερ σταρ στα 39 του χρόνια καταφέρνει να παίζει καθοριστικό ρόλο στη Μίλαν σκοράροντας, μοιράζοντας ασίστ και γενικότερα έχοντας παρουσία που συμβάλλει σε τεράστιο βαθμό στην εικόνα που θα βγάλει η ομάδα του στο γήπεδο.

Οι διακρίσεις για εκείνον είναι κάτι σύνηθες, ξέρει πότε να δώσει ιδιαίτερη σημασία για να... παινέψει το σπίτι του και πότε να το προσπεράσει και αυτή τη φορά, ενημερώθηκε ότι βραβεύεται ως Legend στις αθλητικές διακρίσεις που μοίρασε η Gazzetta dello Sport.

Μαζί του, ο προπονητής του στην Μίλαν, Στέφανο Πιόλι αναδείχθηκε κορυφαίος κόουτς για το 2020.

#ACMilan boss Stefano Pioli is the winner of Gazzetta Sports Awards' Coach of the Year for 2020!

Zlatan Ibrahimovic wins the Legend award!

pic.twitter.com/hWDiyZYv41

— SempreMilan (@1SempreMilan) December 14, 2020