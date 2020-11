Τότι για Ιμπραΐμοβιτς: «Ο Ζλάταν μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο με το ένα πόδι και μέχρι τα 50» (pic)

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αυτοβιογραφίας του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, ο Φραντσέσκο Τότι με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκαναν δύο... ξεχωριστές αποκαλύψεις για τον προπονητή της Μπολόνια.

Πέρα όμως αυτό οι δυο τους είχαν και έναν διάλογο μεταξύ τους, με τον πρώην αρχηγό και θρύλο της Ρόμα, Τότι να αποθεώνει τον Σουηδό επιθετικό.

«Ο Ιμπραΐμοβιτς μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο ακόμα και με το ένα πόδι μέχρι τα 50 του. Είμαι περήφανος που τον βλέπω σε αυτή την κατάσταση σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο Τότι και αποθέωσε για τον επιθετικό της Μίλαν, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Totti: "Ibrahimovic could still play with one leg until he's 50 (laughs). I am proud to see him in such form."

@Guillaumemp pic.twitter.com/PyKdNKWxAF

— SempreMilan (@1SempreMilan) November 20, 2020