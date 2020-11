Το 2017 όταν ήταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, σ' ένα ματς με την Άντερλεχτ για το Europa League.

Οι γιατροί που τον εγχείρησαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ... έπαθαν πλάκα από το πόσο γερό σκαρί έχει.

«Το γόνατό του είναι τόσο δυνατό που οι γιατροί είπαν ότι δεν είχαν δει ποτέ κάτι τέτοιο.

Μοιάζει να είναι σχεδόν αδύνατο για έναν ποδοσφαιριστή με 20ετή καριέρα να έχει τέτοιο γόνατο. Ήταν αρκετά καθαρό, δεν είχε καμία ζημιά πάνω του. Ο Ζλάταν είναι τόσο δυνατός που ο γιατρός τον θέλει πίσω μετά από την καριέρα του για να τον εξετάσει. Θα γίνει έρευνα μετά την καριέρα του στους συνδέσμους του», είχε πει ο ατζέντης του Μίνο Ραϊόλα σε Σουηδικό Μέσο.

Ο ίδιος μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, είχε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.

«Θα το ξεπεράσω κι αυτό όπως όλα τ' άλλα και θα επιστρέψω πιο δυνατός. Μέχρι τώρα έπαιζα με ένα πόδι, οπότε αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Ενα πράγμα είναι βέβαιο, εγώ αποφασίζω πότε θα σταματήσω και τίποτα άλλο. Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή. Τα λέμε σύντομα».

Με εκείνη τη δήλωσή του, ο 35χρονος τότε Ζλάταν ξεκινούσε το... ταξίδι για όσα μας παρουσιάζει σήμερα στα γήπεδα της Ιταλίας και της Ευρώπης.

Αποφασίζει, λοιπόν, να πάει στους Λος Άντζελες Γκάλαξι και εκεί... οργίασε κάνοντας την Αμερική να υποκλιθεί στο μεγαλείο του. Στα πρώτα 17 του ματς εκεί μετρούσε ήδη 15 γκολ! Μετά το χατ τρικ του με το Ορλάντο, ανέβασε μια φωτογραφία με το εγχειρισμένο γόνατό του, γράφοντας: «Είπαν ότι τελείωσε. Εγώ είπα όχι».

Τελικά, αφήνει το MLS με 52 γκολ και 14 ασίστ σε 56 εμφανίσεις

They said it was over. I said NO pic.twitter.com/6RqSB4zyHL

Η Μίλαν βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, προσπαθώντας να βγει από το λήθαργο που έχει πέσει εδώ και χρόνια.

Ο Σουηδός από την άλλη, αναζητούσε το σύλλογο που θα του προσφέρει... αδρεναλίνη, ήθελε να ζήσει και πάλι στα όριά του και το ιταλικό ποδόσφαιρο μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν είναι ένας απλός παίκτης αλλά ένα... θαύμα της φύσης. Σε 20 ματς σκοράρει 11 φορές και μοιράζει 5 ασίστ.

Το καλοκαίρι ο κόσμος αγωνιούσε να μάθει που θα συνεχίσει. Η Μίλαν δεν ήθελε να τον χάσει κι ο ίδιος δεν ήθελε να πει αντίο. Δεν είχε καν ξεστομίσει ότι θα τα παρατήσει. Πολλοί το περίμεναν. Άλλοι πίστεψαν ότι θα αρκεστεί έχοντας διοικητικό ρόλο στη Χάμαρμπι.

Ο 39χρονος Ζλάταν είχε άλλη γνώμη. Συνεχίζει στη Μίλαν και όχι απλά παίζει περιφέροντας το κορμί του αλλά είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Οδήγησε την ομάδα σε ένα ρεκόρ 24 αήττητων αγώνων και μέχρι στιγμής έχει πετύχει 8 γκολ και 8 ασίστ σ' όλες τις διοργανώσεις.

Α! Σ' όλα αυτά να πούμε ότι έχασε και 4 ματς λόγω του ότι ο κορονοϊός... τόλμησε να μπει στο κορμί του. φυσικά, δεν τα έβγαλε πέρα.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020