Τι άλλο μπορεί να καταφέρει;

Πόσα ακόμα να κάνει;

Είναι 39 ετών και κάθε φορά εκπλήσσει!

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο διάστημα που αγωνίστηκε μέσα στον Οκτώβριο πέτυχε δυο γκολ απέναντι στην Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι του Μιλάνου και σκόραρε άλλες δυο φορές στο ισόπαλο 3-3 με τη Ρόμα στη Ρώμη.

Τυπικά την 1η του Νοέμβρη, την περασμένη Κυριακή, αλλά με το ματς να συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία αγωνιστική του Οκτώβρη, είχε γκολ και ασίστ κόντρα στην Ουντινέζε, σκοράροντας με ανάποδο σουτ στο φινάλε για να χαρίσει νίκη με σκορ 2-1.

Έπειτα από αυτά, ο «Ίμπρα» αναδείχθηκε κορυφαίος για τον 10ο μήνα του έτους στη Serie A κι αγωνίστηκε μονάχα σε 3 παιχνίδια.

Zlatan Ibrahimovic was named MVP of Lega Serie A for the month of October. The prize will be awarded in the pre-match of AC Milan - Hellas Verona. pic.twitter.com/zqOtdccR4U

— AC Milan Reports (@ACMReports) November 6, 2020