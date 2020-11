Σπέτσια – Γιουβέντους: Επιτέλους, ο Μοράτα νίκησε το οφσάιντ, τον δικαίωσε το VAR (vid)

Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον Αλβαρο Μοράτα και το VAR, το οποίο του έχει ακυρώσει 12 γκολ συνολικά στους 10 τελευταίους μήνες. Βέβαια, στο ματς της Γιουβέντους με τη Σπέτσια, φρόντισε πρώτα να του πιστώσει ένα γκολ, πριν του ακυρώσει το επόμενο. Ο επιθετικός της Γιουβέντους βρήκε δίχτυα, αλλά ο επόπτης σήκωσε το σημαιάκι.

Το VAR όμως έδειξε ότι το γκολ μετράει, με τον Ισπανό φορ να μην μπορεί να το πιστέψει. Επειτα όμως συνέβη το γνωστό. Το δεύτερο γκολ του στο ματς ακυρώθηκε, όπως συνέβη τρεις φορές την περασμένη Τετάρτη στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

GOAL! Morata scores!

Wait...

No...

You're not going to believe this...

Offside pic.twitter.com/rO5bYAAtwQ

— Goal (@goal) November 1, 2020