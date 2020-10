Το 2020 σημαίνει πανδημία, άδεις εξέδρες στα γήπεδα και... γκολ του Άλβαρο Μοράτα από θέση οφσάιντ. Μοιάζει με υπερβολή, όμως, κανείς άλλος φορ στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει τέτοια «έχθρα» με το VAR, το οποίο στην περίπτωση του Ισπανού φορ του έχει κοστίσει 11 γκολ τους τελευταίους 10 μήνες.

Ο Μοράτα βρήκε όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές δίχτυα απέναντι στη Μπαρτσελόνα αντικανονικά, καθώς υποδείχθηκε (ορθώς) σε θέση οφσάιντ και πλέον μετράει περισσότερα ακυρωμένα γκολ στο 2020 από όσα έχει σκοράρει με Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους (9)!

Μάλιστα, αυτή η βραδιά αποτελεί deja vu για τον φορ των Μπιανκονέρι, ο οποίος τον Μάρτιο του 2017 με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε πετύχει επίσης χατ-τρικ ακυρωμένων γκολ κόντρα στη Λας Πάλμας (3-3).

Morata thinks he's equalised one minute after Dembele's opener, but he's offside #UCL #JuveBarca pic.twitter.com/ISlMfUmkec

Morata has the ball in the net again.

Morata is offside again.

#UCL #JuveBarca pic.twitter.com/n0TbQLnVou

— Goal (@goal) October 28, 2020