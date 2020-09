Ίντερ - Φιορεντίνα: Τρελή ασίστ του απίθανου Ριμπερί (vid)

Δείτε την απίθανη ασίστ του Ριμπερί στον Κιέζα για το 3-2 της Φιορεντίνα επί της Ίντερ στο Σαν Σίρο.

INCREDIBLE pass from Ribery, Chiesa with the cool finishpic.twitter.com/DCvhz2sMrd

— Karim (@Futball_Karim) September 26, 2020