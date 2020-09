Μοράτα: Στο top-5 των πιο ακριβών μεταγραφών σε σύνολο! (vid)

Ο Ισπανός επιθετικός έπειτα από τέσσερα χρόνια, φοράει ξανά τη φανέλα της Γιουβέντους στην οποία μετακινήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης για έναν χρόνο, με τους «μπιανκονέρι» να έχουν και οψιόν αγοράς του για το καλοκαίρι του 2021 έναντι 36 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχοντας αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης και φτάνοντας στην πρώτη ομάδα το 2013, μετακινήθηκε αρχικά στη «Γηραιά Κυρία» από το 2014 έως και το 2016 πανηγυρίζοντας και το ευρωπαϊκό του 2015 στο Βερολίνο.

Επέστρεψε στη Ρεάλ για μια σεζόν και πήγε στην Τσέλσι για ένα κακό πέρασμα από το 2017 έως το 2019. Έφυγε στα μισά της σεζόν 2018-2019 για να επιστρέψει στη Μαδρίτη για χάρη της Ατλέτικο, έμεινε εκεί μέχρι φέτος και τώρα κάνει ακόμα ένα come-back για λογαριασμό της Γιουβέντους.

Στο σύνολο του ποσού που έχει διατεθεί για τον Αλβάρο Μοράτα και βάζοντας εντός αυτού τα 10 εκατομμύρια του δανείου που θα πληρώσει η Πρωταθλήτρια Ιταλίας, ο Ισπανός με τα 189 εκατ., μπαίνει στο Top-5 των ακριβότερων μετακινήσεων σε σύνολο ποσού που έχει διατεθεί από κλαμπ για παίκτες!

Ο Νεϊμάρ είναι στην κορυφή με τα 310,2 εκατομμύρια, έπειτα από τα 222 εκατ.ευρώ που έδωσε η Παρί και όσα είχε βγάλει από τα ταμεία της η Μπαρτσελόνα για να τον κάνει δικό της, ενώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έρχεται δεύτερος με τα 94 εκατομμύρια της Ρεάλ και τα 111 της Γιουβέντους, φτάνοντας στα 230 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο.

Τρίτος είναι ο Ρομέλου Λουκάκου που έχει καταφέρει να φτάσει στα 212 εκατ.ευρώ από Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ίντερ, ο Μοράτα είναι στο 4ο «σκαλί» και ο Ντι Μαρία στην 5η θέση με τα 174 εκατομμύρια!

