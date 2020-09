Εμεινε ελεύθερος ο Γοδίν και οδεύει προς Κάλιαρι

Με τη φανέλα της Κάλιαρι θα αγωνίζεται από την νέα σεζόν, ο Γοδίν καθώς συμφώνησε για τη λύση της συνεργασίας του με την Ίντερ, παρά το γεγονός ότι είχε δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο με τους «νερατζούρι». Πάντως, οι λεπτομέρειες του «διαζυγίου» δεν έγιναν γνωστές, αλλά όπως αναφέρουν ο Ουρουγουανός έλαβε κάποια αποζημίωση.

Από την άλλη οι Σαρδηνοί τα βρήκαν με τον έμπειρο στόπερ για 2+1 χρόνια με 3 εκατομμύρια το χρόνο.

Diego Godin to Cagliari, here we go! Agreement almost reached, he’s going to leave Inter as a free agent and will sign until June 2023 as new Cagliari player. Last details to be completed soon. Then Arturo Vidal will join to Inter [done deal]. @DiMarzio @SkySport #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2020