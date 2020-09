Συμφώνησε και υπογράφει στην Γιουβέντους ο Τζέκο!

Ο υψηλόσωμος Βόσνιος επιθετικός της Ρόμα, ήταν στο στόχαστρο των «μπιανκονέρι» εδώ και αρκετό διάστημα. Ωστόσο, περίμεναν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Λουίς Σουάρες, του οποίου όπως φαίνεται η μεταγραφή «ναυάγησε».

Η διοίκηση της Γιουβέντους ήταν σε συνεχείς συζητήσεις με τον 34χρονο επιθετικό και σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή του, έπαιξε ο Αντρέα Πίρλο. Οπως επίσης και η σύζυγος του Τζέκο, η οποία είναι έγκυος και περιμένει την τρίτη κόρη τους που θα γεννηθεί στην Ρώμη, έδωσε το «ok» για την μετακόμιση του στο Τορίνο.

Ετσι, ο Εντιν Τζέκο αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να ανακοινωθεί από την «Γηραιά Κυρία». Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίσιο Ρομάνο το «deal» θα ολοκληρωθεί και τυπικά, όταν ο Αρκάντιους Μίλικ -ο αντικαταστάτης του Τζέκο- αποδεχθεί τους όρους απολαβών που του προσφέρει η Ρόμα και ενταχθεί στο ρόστερ των «τζιαλορόσι»

Talks progressing for Edin Dzeko from AS Roma to Juventus and Arkadiusz Milik from Napoli to AS Roma. The deal will be completed if Milik will agree personal terms with Roma [contract offered until 2025]. Dzeko already agreed personal terms with Juve @SkySport #Juve #transfers

