Κολάροφ: «Ο Κόντε με έπεισε να έρθω στην Ίντερ» (vid)

Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί και ιδιαίτερα ο Σέρβος φουλ μπακ για να απαντήσει θετικά στην πρόταση που του κατέθεσαν οι «νερατζούρι». Οπως δήλωσε, ο Αντόνιο Κόντε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πει το πολυπόθητο «ναι».

«Για μένα ήταν μία εύκολη επιλογή, όταν δέχτηκα την κλήση από τους ανθρώπους της Ίντερ δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και δέχτηκα αμέσως.

Σίγουρα ο Κόντε επηρέασε την απόφασή μου. Όταν ήρθε εδώ άλλαξε την πορεία της ομάδας. Ελπίζω να τα πάμε όλοι καλά και να κατακτήσουμε τίτλους.

Ο Μιχάιλοβιτς ήταν πάντα το είδωλό μου, ίσως η μοίρα να αποφασίσει να κλείσω και εγώ όπως και εκείνος την καριέρα μου στην Ίντερ. Ανυπομονώ για τα ντέρμπι με την Μίλαν».

"It wasn't a hard decision to say yes to Inter, I want to give it my all and win with this team"

The first interview from Aleksandar #Kolarov as a Nerazzurri player

