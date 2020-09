Νικητής στα... σημεία αναδείχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο έναντι του Λιονέλ Μέσι στο οικονομικό κομμάτι για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με τη λίστα του «Forbes» για τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον πλανήτη από τον Ιούνιο του 2019 ως τον Μάιο του 2020, ο Πορτογάλος σταρ κατέκτησε τα πρωτεία όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, με συνολικές απολαβές στα 88,7 εκατ. ευρώ. Ήτοι μόλις 800.000 ευρώ παραπάνω από όσα αποκόμισε ο Αργεντίνος αστέρας της Μπαρτσελόνα στο ίδιο διάστημα (87,92 εκατ.).

Από εκεί και πέρα, ο μόνος που πλησιάζει τα αστρονομικά ποσά των δύο «μύθων» είναι ο Νεϊμάρ με 80,5 εκατ. ευρώ, με τον Μο Σαλάχ να ακολουθεί 4ος για 50 εκατ. ευρώ λιγότερα (29,5)!



Cristiano Ronaldo takes the top spot over Lionel Messi by $1 million, according to Forbes. pic.twitter.com/lL1YmX7cvI

— ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2020