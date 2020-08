Κλείνει και ανακοινώνεται από την Ιντερ ο Τονάλι (pic & vid)

Μπορεί ο Σάντρο Τονάλι, να αποτελούσε διακαή πόθο του Αντρέα Πίρλο και της Γιουβέντους, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του, θα είναι η Ιντερ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Nicolo Shira, ο 20χρονος μέσος, συμφώνησε με τους Νερατζούρι και το προσεχές διάστημα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές.

Η διοίκηση της Ιντερ, αναμένεται να δώσει το ποσό των 35 εκατ. ευρώ στην Μπρέσια για να τον κάνει δικό της, ενώ ο Τονάλι θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Sandro #Tonali is getting closer to #Inter, which have agreed personal terms for a contract until 2025 (€2,5 net + add-ons/year). After the end of #UEL Marotta&Ausilio will meet #Brescia to finalize the deal (€35M). #transfers https://t.co/ZKalox20jI

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 11, 2020