Δυο φορές βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Αταλάντα έπειτα από παράβαση που έγινε εντός της περιοχής της ομάδας από το Μπέργκαμο και τις δύο φορές νίκησε.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε ν' αποτρέψει την ήττα για τη Γιουβέντους διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 απέναντι στο σύνολο του Γκασπερίνι το βράδυ του Σαββάτου και έδωσε συνέχεια στην τρομερή επίδοση που έχει από την άσπρη βούλα.

Κανείς άλλος στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν έχει καταφέρει να ευστοχήσει σε τόσες πολλές εκτελέσεις πέναλτι τη φετινή σεζόν, με τον CR7 να έχει μετρήσει 11 στα 11 μέχρι και αυτή τη στιγμή!

Στα 35 του χρόνια και όντας έτοιμος για ακόμα ένα πρωτάθλημα στην καριέρα του, ο Κριστιάνο έχει πετύχει πλέον 28 τέρματα σε ισάριθμα παιχνίδια στη Serie Α για το 2019-2020...

No player in Europe's top five leagues has scored more penalties this season than Cristiano Ronaldo (11/11).

Can debate the decisions. Can't fault the finish. pic.twitter.com/9Al9BKtjVT

— Squawka Football (@Squawka) July 11, 2020