Μόνο η ανακοίνωση μένει για να ολοκληρωθεί μια από τις πιο «δυνατές» ανταλλαγές που βρισκόταν στα σκαριά το προηγούμενο διάστημα. Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους άνοιξαν εν μέσω καραντίνας τον δίαυλο επικοινωνίας για τους Μίραλεμ Πιάνιτς και Αρτούρ αντίστοιχα και όπως όλα δείχνουν το deal είναι οριστικό, για «τράμπα» συν χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με αρκετά ιταλικά ΜΜΕ, ο Αρτούρ Μέλο είπε το «ναι» στη Γηραιά Κυρία μετά και την συμφωνία που είχε επέλθει μεταξύ των συλλόγων έναντι 70 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το χρηματικό ποσό θα πέσει μόλις στα 10 εκατ. ευρώ, καθώς στην πρόταση συμπεριλήφθηκε τελικά ο Βόσνιος χαφ, ο οποίος και θα μετακομίσει στο «Καμπ Νόου».

Arthur has now agreed to join Juventus. Miralem Pjanic will join Barcelona as part of a swap deal, with Juve paying an additional €10m, per @FabrizioRomano pic.twitter.com/XieKgvHTeS

BREAKING NEWS: Arthur has said YES to joining Juventus and the deal is done. Last details to be finalized for it to become official. It's going to be Pjanic + €10 million for Arthur.

According to reports from Sky Sport Italia pic.twitter.com/unrb3DxkIg

