Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα συμφώνησαν στα 80 εκατ. ευρώ για τον Αρτούρ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αθλητικός διευθυντής της Γιουβέντους, Φάμπιο Παράτιτσι, παραδεχόταν δημόσια τις επαφές με την Μπαρτσελόνα και τη σοβαρή πιθανότητα ανταλλαγής Πιάνιτς-Αρτούρ. Ακολούθησε το έγκυρο “Sky Sports” που όχι μόνο επιβεβαίωσε την ιστορία, αλλά έκανε λόγο για ξεκάθαρη συμφωνία απόκτησης του Αρτούρ από τη Γιούβε και μάλιστα ως κανονική μεταγραφή, δίχως ανταλλάγματα σε πρώτη φάση.

Οπως ανέφερε το δημοσίευμα, ο Βραζιλιάνος μέσος που δεν υπολογίζεται από τους Καταλανούς και θεωρείται πέμπτος σε επιλογή για τη θέση του, θα κοστίσει στους πρωταθλητές Ιταλίας 80 εκατ. ευρώ. Παράλληλα βέβαια συνεχίζεται η διαπραγμάτευση και για την πιθανότητα ο Μίραλεμ Πιάνιτς να ακολουθήσει το αντίστροφο δρομολόγιο, αν και τα οικονομικά της Μπάρτσα είναι σε δύσκολο φεγγάρι.

BREAKING: Juventus have agreed a £72.5m fee with Barcelona to sign Arthur.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2020