Η ξεχωριστή αφιέρωση του Λαουτάρο Μαρτίνες στον πατέρα του (pic & vid)

Η Ιντερ κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, μετά τη διακοπή λόγω πανδημίας, επικρατώντας με 2-1 επί της Σαμπντόρια. Λουκάκου και Μαρτίνες ήταν οι σκόρερ των «νεραντζούρι», με τον τελευταίο να αφιερώνει το τέρμα που πέτυχε, στον πατέρα του μιας και χθες (21/06) η μέρα ήταν η γιορτή του πατέρα.

Lautaro sent a message to dad after scoring on #FathersDay pic.twitter.com/FSKSWCYnXp

— B/R Football (@brfootball) June 21, 2020