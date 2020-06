Ποδαρικό στην επανέναρξη της Serie A με ομαδική γκολάρα έκανε η Ίντερ.

Οι Νερατζούρι συνεργάστηκαν άψογα από τη μία εστία μέχρι τα καρέ του κίπερ της Σαμπντόρια, σε μια φάση με επτά πάσες και τον Λουκάκου να δίνει και να παίρνει πίσω τη μπάλα για το εύκολο πλασέ στο 10'.

Αμέσως μετά, ο Βέλγος γονάτισε και με υψωμένη γροθιά αφιέρωσε το γκολ κατά του ρατσισμού και υπέρ του #BlackLivesMatter.

Δείτε το γκολ:

Great team goal by Inter. Inter 1-0 Sampdoria (Lukaku) and a lovely backheel from Lautaro in the build up pic.twitter.com/Acmy7lGtAp

