Κορονοϊός – Ίντερ: Έτσι προετοιμάζονται οι παίκτες για τις ατομικές προπονήσεις (vid)

Ατομικές προπονήσεις με αυστηρά μέτρα προφύλαξης κατά του ιού Covid-19. Η Ίντερ έδειξε πως προετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές της για την δουλειά, κατά την άφιξη τους στο προπονητικό κέντρο «Suning» στο Απιάνο Τζεντίλε.

Άντε με το καλό και οι προπονήσεις με γκρουπ και, κυρίως, οι ομάδες, πριν από την προσδοκώμενη επανέναρξη της Serie A, στις 13 Ιουνίου, πάντα στην σκιά της πανδημίας του κορονοϊού.

| EXCLUSIVE

Inter have returned to work at the Suning Training Centre in Appiano Gentile for optional individual training sessions, in full compliance with all safety regulations: check out the footage captured by our exclusive Open Access camera! pic.twitter.com/glPHlf4KwJ

— Inter (@Inter_en) May 14, 2020