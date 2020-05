Ο Ζλάταν τρόλαρε από το πουθενά τον Ραϊόλα για την υπόθεση Μιχιταριάν-Άρσεναλ (pic)

Όρεξη να χει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και μπορεί να σου κάνει τη ζωή δύσκολη από το πουθενά. Ο Μίνο Ραϊόλα το βίωσε από την καλή κι από την ανάποδη, μετά και το ξαφνικό «μπάσιμο» του Σουηδού στις προσωπικές του δουλειές στο twitter, αλλά μάλλον ήξερε που έμπλεκε όταν τον έκανε πελάτη του.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλοολλανδός τοπ ατζέντης ανάρτησε tweet ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση γύρω από το όνομα του άλλου πελάτη του, Χένρικ Μιχιταριάν, για τον οποίον κυκλοφόρησαν δηλώσεις του στην «Corriere Dello Sport», μέσω των οποίων καθιστούσε σαφές πως θέλει να φύγει από την Άρσεναλ, στην οποία ανήκει.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ραϊόλα έγραψε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «fake news» και ότι σε τέτοιες περιόδους κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Από κει και μετά, ήταν η ώρα του Ζλάταν.

Ο Σουηδός σταρ έκανε retweet στο προφίλ του την ανακοίνωση του Ραϊόλα, αναιρώντας τα επιχειρήματα του μάνατζερ του κι ακόμη κανείς δεν ξέρει αν ήθελε απλά να σπάσει πλάκα με τον μάνατζερ του ή αν έχει πληροφορίες... εκ των έσω:

«Όχι, τα νέα δεν είναι fake και είναι μια χαρά αποδεκτό», έγραψε ο 37χρονος, αφήνοντας την ουσία του μηνύματος του να… αιωρείται.

No it is true News it is acceptable https://t.co/tdhMiAGOIX

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 7, 2020