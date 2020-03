Μένουμεσπίτι: Οι... ντρίμπλες του Ιμόμπιλε στον εφτά μηνών Ματία! (vid)

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο επιθετικός της Λάτσιο και πρώτος σκόρερ της φετινής Serie A, Τσίρο Ιμόμπιλε, απολαμβάνει το «μένουμε σπίτι» με την σύζυγό του, Τζέσικα, και τα τρία τους παιδιά.

Το μικρότερο εξ' αυτών, ο Ματία, γεννήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Και ο μπαμπάς Τσίρο λατρεύει να του κάνει κόλπα, όπως αυτό στο βίντεο που ακολουθεί. Επική η αντίδραση του εφτά μηνών Ματία στην δεύτερη... ντρίμπλα του Ιμόμπιλε!

Immobile has no chill even to his kid

IG/jessicamelena pic.twitter.com/RL2UiYUPyN

— Italian Football TV (IFTVofficial) March 29, 2020