Από νωρίς το πρωί της Κυριακής κυκλοφόρησε μια ιστορία που έκανε το γύρο του διαδικτύου και «έπαιξε» στα κορυφαία Media του κόσμου, ώστε να διαδοθεί και ν' αναγνωριστεί το μεγαλείο του CR7.

Ο Κριστιάνο, που παραμένει στη Μαδέιρα σε καραντίνα μετά το θετικό αποτέλεσμα του τεστ του Ρουγκάνι για κορονοϊό, φερόταν να έχει αποφασίσει να διαθέσει τα ξενοδοχεία του για να νοσηλευθούν ασθενείς του ιού και μάλιστα, θα πλήρωνε τους μισθούς των γιατρών που θα επιστρατεύονταν εκεί.

Η ιστορία αυτή, ωστόσο, άρχισε να εξαφανίζεται σταδιακά από παντού, η Marca που έκανε την πρώτη αναπαραγωγή την «κατέβασε» τελείως και φαίνεται πως τελικά ήταν fake news...

The Ronaldo story appears to be fake - my apologies for retweeting it https://t.co/iN3QVt1wJE

— Simon Kuper (@KuperSimon) March 15, 2020