Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ είδαν τη Γουότφορντ να επιβάλλεται απόλυτα και να τους φιλοδωρεί με τρία γκολ στο Vicarage Road το απόγευμα του Σαββάτου, παρά το γεγονός πως η μια είναι η πρωτοπόρος και η διαφαινόμενη πρωταθλήτρια και η άλλη ομάδα είναι τέτοια που παλεύει να σωθεί στην κατηγορία.

Έπειτα από 26 νίκες και 1 ισοπαλία την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έπειτα από σερί 44 αγώνων πρωταθλήματος δίχως ήττα και έπειτα από 18 διαδοχικές νίκες η Λίβερπουλ ηττήθηκε, πράγμα που κάνει τη Λάτσιο αυτή τη στιγμή να έχει το καλύτερο αήττητο σερί στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Οι «λατσιάλι» που διεκδικούν στα ίσια τον τίτλο στη Serie A «τρέχουν» επίδοση 21 αγώνων δίχως αρνητικό αποτέλεσμα μετά και το 2-0 επί της Μπολόνια στην 26η αγωνιστική, το μεσημέρι του Σαββάτου...

Everything seems to be aligning for Lazio right now pic.twitter.com/QIMZGRYqSl

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 29, 2020