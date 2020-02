Ο πρόεδρος των «νερατζούρι», Στίβεν Ζανγκ και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του συλλόγου του Μιλάνου, Suning Group, προσπαθούν να βοηθήσουν την πόλη Wuhan σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνει με τον κοροναϊό που εξαπλώνεται και έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας.

Έπειτα από την αποστολή μασκών για την προστασία των κατοίκων της πόλης, οι ποδοσφαιριστές της Ίντερ θα στείλουν μήνυμα στήριξης με την επιγραφή που θα γίνεται εμφανής στα μανίκια της φανέλας, στο μεγάλο ντέρμπι με τη Μίλαν.

Παράλληλα, στις ηλεκτρονικές διαφημιστικές πινακίες κατά μήκος του αγωνιστικού χώρου θα εμφανίζονται σλόγκαν με ενθαρρυντικά μηνύματα προς τους Κινέζους...

| FORZA CHINA

Inter's players will wear a special patch with a message for Wuhan and the entire Chinese population for the #DerbyMilano https://t.co/u2kkHEvG4N pic.twitter.com/e1iMSKLNme

— Inter (@Inter_en) February 8, 2020