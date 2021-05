Σπαρτάκ Μόσχας: Ευρωπαία με ήρωα τον Λάρσον στο 89' (vid)

Πρωταθλήτρια στη Ρωσία είναι η Ζενίτ. Ωστόσο γίνεται μάχη για μια θέση στην Ευρώπη από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είναι 6η με 50 βαθμούς μέχρι και τη Λοκομοτίβ Μόσχας που έχει 53 βαθμούς και είναι στην 3η θέση.

Ήσυχη για την ευρωπαϊκή της παρουσία μπορεί να είναι ωστόσο η Σπαρτάκ Πράγας του πρώην άσου της ΑΕΚ, Εζεκιέλ Πόνσε. Κι αυτό το οφείλει στον ήρωά της, Τζόρνταν Λάρσον. Ο 23χρονος γιος του θρύλου του σουηδικού ποδοσφαίρου, Χένρικ, σκόραρε κόντρα στην Χίμκι στο 89', οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με ανατροπή και της δίνει το δικαίωμα να κρατάει στο χέρι της τη 2η θέση και τα προκριματικά του Champions League! Ο Λάρσον, πλέον, έχει τη φετινή σεζόν σε 28 ματς 15 γκολ και 5 ασίστ.

Η 30ή αγωνιστική θα βρει την ομάδα της Μόσχας στην έδρα της Akhmat Grozny στις 16 Μαΐου, που είναι αδιάφορη ούσα στη 10η θέση με 39 βαθμούς.

Jordan Larsson with a late winner to essentially secure Champions League football for Spartak: https://t.co/7Llh6ypkzX

— Russian Football News (@RusFootballNews) May 10, 2021