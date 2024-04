Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Νταμιέν Λε Ταλέκ: Ο νέος του ρόλος

Ο Νταμιέν Λε Ταλέκ αποφάσισε να... κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 34 ετών αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και μένοντας στο ποδόσφαιρο.

Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Νταμιέν Λε Ταλέκ, ο οποίος περάσει και από τα μέρη μας φορώντας την φανέλα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2021-22. Ο 34χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια με την «Ένωση» σκοράροντας κι ένα γκολ σε 1.507 αγωνιστικά λεπτά.

Πέρασε ακόμη μεταξύ άλλων από τις Ρεν, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ναντ, Ερυθρό Αστέρα και Μονπελιέ ενώ ήδη ανακοινώθηκε το επόμενο βήμα του, το οποίο έχει και πάλι σχέση με το ποδόσφαιρο.

Βλέπετε ο Νταμιέν Λε Ταλέκ ανέλαβε χρέη συμβούλου του προέδρου του ΔΣ της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του θα είναι να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποδοσφαιρικών συνεργασιών με ομάδες και οργανισμούς από την Ευρώπη, την Αφρική και την Μέση Ανατολή.

Welcome to Zenit Damien Le Tallec!



The former Borussia Dortmund, Crvena Zvezda and Montpellier player has been appointed as an advisor to the Chairman of the Zenit Boardhttps://t.co/EEt3fBp8ex pic.twitter.com/9tB3zkh3gL